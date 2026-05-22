مقتل فلسطينيين اثنين بهجمات إسرائيلية على غزة

غزة / الأناضول

قُتل فلسطينيان وأُصيب آخرون، الجمعة، بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث التطورات، أفادت مصادر طبية للأناضول، بمقتل الفلسطيني لؤي بصل (27 عاما) وإصابة آخرين، بقصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة عسقولة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين.

وفي وقت سابق، قالت المصادر الطبية إن الفلسطيني رأفت عادل بريكة (42 عاما) قُتل باستهداف من مسيرة إسرائيلية شمال غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وذكر الشهود أنّ مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت قنبلة تجاه راعي أغنام في منطقة الشاكوش غربي رفح، ما أدّى إلى مقتله.

وأشاروا إلى أن المنطقتين المستهدفتين من الجيش الإسرائيلي تقعان خارج نطاق سيطرته وانتشاره بموجب الاتفاق.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس (جنوب)، وفق الشهود.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته بالقصف وإطلاق النار، 883 فلسطينيا وأصاب 2648 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الخميس.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.