مقتل فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس

غزة / رمزي محمود / الأناضول

قُتل فلسطينيان، الخميس، بغارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على منزل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بوصول جثماني القتيلين إلى "مستشفى ناصر" إثر قصف استهدف فناء منزل بمنطقة بطن السمين.



ولم تورد المصادر تفاصيل بشأن هويتي القتيلين.

ويفيد آخر إحصاء لوزارة الصحة بقطاع غزة بأن خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار أسفرت حتى الأربعاء عن مقتل 1084 فلسطينياً وإصابة 3491 آخرين.

وخلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.