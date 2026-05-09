مظاهرة في ستوكهولم تنديدا بهجمات إسرائيل على غزة ولبنان

ستوكهولم/ الأناضول

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ولبنان.

وتجمع متظاهرون في حديقة "أوبسرفاتورييلوندن"، احتجاجا على استهداف إسرائيل لغزة ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة عبر غارات جوية.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولبنان وإيران، إلى جانب لافتات تندد بقتل المدنيين وتدعو لوقف الهجمات على إيران ولبنان وتطالب برفع الحصار عن غزة.



كما ندد المتظاهرون بما وصفوه بالموقف السلبي لليونان تجاه تدخل إسرائيل ضد "أسطول الصمود العالمي"، متهمين أثينا بتجاهل التزاماتها الدولية.

وفي حديث مع الأناضول، قال الناشط السويدي من أصول يهودية درور فايلر، إن إسرائيل وسعت سياسة الاحتلال لتشمل لبنان.

وأضاف "إسرائيل تحتل حاليا 14 بالمئة من أراضي لبنان، وقلّصت مساحة قطاع غزة إلى النصف، كما تمنع دخول المساعدات الإنسانية، بينما يلتزم العالم الصمت تجاه ذلك".

وأكد فايلر أن الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران تخالف القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه القوانين وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع القوي من الاعتداء على الضعيف.

- انتقادات للحكومة السويدية وأوروبا

وطالب فايلر الحكومة السويدية بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقف إلى جانب القانون الدولي.