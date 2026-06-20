مستوطنون يهدمون منشأة زراعية ويهاجمون فلسطينيين ونشطاء في جنين ونابلس

نابلس/ جنين/ الأناضول

هدم مستوطنون إسرائيليون، السبت، منشأة زراعية جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فيما هاجم آخرون فلسطينيين ونشطاء أجانب وإسرائيليين في مدينة نابلس، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا بركسا (حظيرة زراعية صغيرة) في بلدة عرابة جنوبي جنين تعود لعائلة رحال، وقاموا بهدمه، كما أطلقوا أغنامهم داخل ساحة منزل العائلة، في إطار أعمال استفزازية.

وفي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون فلسطينيين ونشطاء أجانب وإسرائيليين، عقب دخولهم منزلاً كان قد استولى عليه مستوطنون سابقاً في قرية جوريش جنوب المدينة.

وقال مراسل الأناضول إن مشاركين في فعالية توجهوا إلى المنزل الذي استولى عليه مستوطنون سابقاً، ورفعوا عليه الأعلام الإسرائيلية، قبل أن يقوموا بإزالة ملصق كان يحمل رسوماً مرتبطة بما يُسمى "الهيكل اليهودي"، كان مثبتاً على أحد جدران المنزل.

وأضاف أن المستوطنين وصلوا إلى المكان بعد نحو خمس دقائق من دخول النشطاء والمشاركين، وهاجموا المتواجدين وأجبروهم على مغادرة الموقع.

وأوضح أن قوات من الجيش الإسرائيلي حضرت لاحقاً إلى المكان، وأخرجت جميع المتواجدين من محيط المنزل، ومنعت الفلسطينيين والنشطاء من البقاء في المنطقة.

وتشهد القرى والبلدات الواقعة جنوب نابلس خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين، شملت الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات فلسطينية، ومهاجمة المواطنين ومنازلهم، وسط اتهامات فلسطينية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ هذه الاعتداءات.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، عبر الجيش والمستوطنين، عن مقتل 1169 فلسطينياً وإصابة 12 ألفاً و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفاً وتهجير 33 ألفاً.