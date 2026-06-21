مستوطنون يهاجمون مركبات وإسرائيل تخطر بوقف بناء منازل بالضفة

حسني نديم/ الأناضول

أغلق مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، طريق المعرجات الرابط بين مدينتي أريحا ورام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهاجموا مركبات فلسطينية.



في حين أخطر الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بوقف البناء في عدد من المنازل والمنشآت الزراعية بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنين أغلقوا طريق المعرجات أمام حركة المركبات، واعتدوا على عدد منها أثناء مرورها، ما أدى إلى حالة من الخوف والقلق في صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين يستخدمون الطريق بشكل يومي.

وأضافت الوكالة، أن الاعتداء تسبب في إرباك حركة السير على طريق يُعد من أهم الممرات التي تربط وسط الضفة الغربية بمنطقة الأغوار.

وتشهد منطقة المعرجات ومحيطها تصاعداً في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، شملت إغلاق طرق رئيسية ومهاجمة مركبات فلسطينية، في ظل استمرار هذه الاعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وغالباً تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، قال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أخطر فلسطينيين بوقف البناء في عدد من المنازل والمنشآت الزراعية في قرية واد رحال جنوب مدينة بيت لحم، بحجة "البناء دون ترخيص".

وأفاد الشهود بأن الإخطارات شملت 10 منازل قيد الإنشاء، إضافة إلى أعمال تشطيب منزل خاص، وغرفتين زراعيتين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف البناء الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، عبر هدم المنازل أو إصدار أوامر بوقف البناء بذريعة "عدم الترخيص".

وبموجب "اتفاقية أوسلو2" الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي عبر الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات رسمية.

