مستوطنون يهاجمون بلدات ومنازل فلسطينية في الضفة بحماية الجيش

رام الله/ الأناضول

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، منازل وممتلكات فلسطينية في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن مستوطنين مسلحين هاجموا بلدة ترمسعيا شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وقاموا برعي أغنامهم داخل أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون وبين منازل المواطنين.

وأضافت المصادر أن المستوطنين حاصروا منزلا في المنطقة الشرقية من البلدة، وحاولوا اقتحامه، قبل أن تقتحم قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة لتوفير الحماية لهم.

وفي بلدة سنجل المجاورة، هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين المنطقة الغربية من البلدة، فيما تصدى لهم عدد من المواطنين، بحسب المصادر ذاتها.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الهجوم لتأمين الحماية للمستوطنين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، هاجم مستوطنون منزل عائلة الطوباسي في قرية جالود بالحجارة، دون تسجيل إصابات، وفق مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن العائلة تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات من مستوطنين يقيمون بؤرة استيطانية في محيط المنزل.

كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين مدخل قرية بورين جنوب نابلس، وهاجمت منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه شبان فلسطينيين، دون أن تسجل إصابات.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف شخص وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.