مستوطنون يقطعون 165 شجرة زيتون في مسافر يطا جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قطع مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، أكثر من 165 شجرة زيتون مثمرة في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي علي النواجعة للأناضول، إن مستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، اقتحموا منطقة أغزيوة في مسافر يطا، وقطعوا أكثر من 165 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمزارع الفلسطيني طالب الجندي.

وأضاف أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة هجمات ينفذها مستوطنون ضد أراضي وممتلكات الفلسطينيين في مسافر يطا، تستهدف بشكل متكرر أشجار الزيتون التي تشكل مصدر رزق رئيسيا للسكان.

من جانبه، قال المزارع طالب الجندي للأناضول إنه فوجئ لدى وصوله إلى أرضه بقيام المستوطنين بقطع أشجار الزيتون التي أمضى سنوات في رعايتها، مستغلين غيابه عنها ليوم واحد بسبب مرافقة أحد أفراد عائلته في المستشفى.

وأضاف أن الأشجار كانت تحمل محصولا وفيرا، وكان ينتظر موسم القطاف بعد سنوات من العناية بها، إلا أن المستوطنين أتلفوا أكثر من 165 شجرة.

وأوضح أن الاعتداء ألحق به خسائر مادية كبيرة، معتبرا أن الهدف من هجمات المستوطنين هو إرغام الفلسطينيين على ترك أراضيهم.

وقال الجندي: "لن نغادر أرضنا مهما كانت الاعتداءات، حتى لو قتلونا، لأن هذه أرض الآباء والأجداد".

وتشهد منطقة مسافر يطا تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل مهاجمة المزارعين، وقطع أشجار الزيتون، وإحراق المحاصيل، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم​​​​​​​، في إطار ضغوط يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى تهجيرهم قسرا والاستيلاء على أراضيهم.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تتهم منظمات حقوقية إسرائيل بتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم في الضفة الغربية.​​​​​​​

