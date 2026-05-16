مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل ويعتدون على فلسطينيين

رام الله/ الأناضول

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، السبت، البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ونفذوا اعتداءات على منازل وممتلكات فلسطينية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن القوات الإسرائيلية والمستوطنين انتشروا بكثافة في أزقة البلدة، ومنعوا المواطنين من التنقل، واحتجزوا عددا منهم، إلى جانب احتجاز مركبات.

كما أجبرت القوات الإسرائيلية أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابهم، فيما اعتلى مستوطنون أسطح عدد من المنازل القديمة وانتشروا في أرجاء البلدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناشط الحقوقي عارف جابر للأناضول إن فلسطينيا تعرض للضرب والتنكيل على يد الجيش الإسرائيلي وسط المدينة، قبل أن تنقله مركبة إسعاف إسرائيلية عقب الإفراج عنه.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين اعتدوا بالضرب على فلسطينيين (لم يُحدد عددهم)، وأطلقوا مواشيهم داخل محاصيل زراعية في تجمع وادي الرخيم جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة مزارع برضوض وكدمات عولجت ميدانيا.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون والجيش الإسرائيلي 1637 اعتداءً بالضفة خلال أبريل/ نيسان الماضي، موضحة أن القوات الإسرائيلية نفذت 1097 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداء.