مستوطنون يطعنون فلسطينيا شرقي الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أصيب فلسطيني، الجمعة، بجروح إثر تعرضه لاعتداء من مستوطنين إسرائيليين في منطقة المعرجات، شمال غربي مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن "مستوطنين هاجموا مواطنا بعد تعطل مركبته بسبب عطل فني أثناء مروره في طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي أريحا (شرق) ورام الله (وسط)، واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يطعنوه في الظهر".

وأضافت المصادر أن المصاب "تمكن من الوصول إلى بلدة العوجا المجاورة، حيث تلقى المساعدة ونُقل لتلقي العلاج".

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في منطقة المعرجات والأغوار، والتي تشمل الاعتداء على المواطنين والمركبات وإعاقة تنقلهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتكب المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في 6 يوليو/ تموز الجاري.

وشملت الاعتداءات مهاجمة قرى فلسطينية، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والاستيلاء على أراض، وإقامة بؤر استيطانية، ما أسفر عن مقتل 17 فلسطينيا.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بتلك الاعتداءات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

