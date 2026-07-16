مستوطنون يصيبون 3 فلسطينيين والجيش يعتقل 7 آخرين بالضفة

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أصيب، مساء الخميس، 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 7 آخرين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات في منطقة مَسافِر يطّا جنوب مدينة الخليل "بعد الاعتداء عليهم من المستوطنين"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات أو ما إذا عولجت ميدانيًا أم نُقلت إلى المستشفى.

من جهته، قال أسامة مخامرة، الناشط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية بمسافر يطا، بشأن الاعتداء ذاته، إن مستوطنين هاجموا عائلة عايد مرّ، في خربة (قرية صغيرة) أمنيزل شرق بلدة يطا، واعتدوا على أفرادها، ما أسفر عن إصابات.

وأضاف، في بيان، أن المستوطنين استولوا على قطيع أغنام يعود للعائلة المستهدفة، بينما اعتقل الجيش، الذي وصل إلى المكان بعد الاعتداء، سبعة فلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1181 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.