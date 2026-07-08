رام الله/ الأناضول

صعّد مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت الضرب ورش غاز الفلفل وتحطيم مركبة وتخريب مزروعات ومنزل قيد الإنشاء، فيما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي شقيقين خلال أحد الهجمات.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن مستوطنين أدخلوا مواشيهم إلى أراضي الفلسطينيين الزراعية في منطقة حوارة شرقي بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، ما ألحق أضرارا بالمزروعات، قبل أن يعتدوا على الأهالي بالضرب ويرشوا غاز الفلفل باتجاههم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، بينهم أطفال.

وأوضحت المصادر أن الإصابات، التي لم تحدد عددها، تنوعت بين رضوض وحالات اختناق، مبينة أن المصابين تلقوا العلاج ميدانيا على يد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية، التي كانت تؤمّن هجوم المستوطنين، اعتقلت الشقيقين مصطفى وإسماعيل الجبور.

وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، حطم مستوطنون مركبة فلسطيني بعد الاعتداء عليه أثناء مروره عبر طريق مرج سيع، قرب بلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله، مركز المحافظة، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأفادت المصادر بأن المستوطنين أوقفوا المركبة وحطموا زجاجها، في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم في المنطقة.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون، بحسب شهود عيان، منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله، وألحقوا به أضرارا بعد تخريب محتوياته.

وفي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فلسطينيا واستولت على مركبته خلال اقتحام بلدة أبو انجيم جنوب شرق المدينة، وفق مصادر محلية.

ويأتي ذلك بينما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا.