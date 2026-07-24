مستوطنون يسمّمون قطيع أغنام شمالي الضفة بعد فشلهم بسرقته

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

قالت مصادر محلية فلسطينية، الجمعة، إن مستوطنين إسرائيليين سمموا قطيعا من الأغنام في بلدة عصيرة الشمالية شمالي مدينة نابلس شمالي الضفة، ما أدى إلى نفوقه بالكامل، بعد فشلهم في سرقته.

وأضافت المصادر أن مستوطنين حاولوا خلال ساعات الليل سرقة قطيع أغنام يعود للفلسطيني نضال ياسر سوالمة، لكنهم وضعوا له مواد سامة عقب فشلهم في ذلك.

وأشارت إلى أن الأغنام نفقت جميعها جراء التسمم، دون أن تتوفر على الفور حصيلة دقيقة لعددها أو حجم الخسائر الناجمة عن الحادث.

وأظهر مقطع فيديو نفوق عدد كبير من الأغنام داخل حظيرة تعود للمواطن سوالمة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل مهاجمة القرى، وإحراق الأراضي الزراعية، والاعتداء على المزارعين والرعاة، وإتلاف المحاصيل، وسرقة المواشي أو قتلها.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين، إلى جانب أضرار واسعة طالت الممتلكات والأراضي الزراعية.