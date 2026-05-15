مستوطنون يحرقون مسجدا ومركبات ويهاجمون منازل بالضفة

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قالت في بيان إن إحراق المسجد يندرج ضمن "تحريض رسمي من حكومة الاحتلال لترهيب الفلسطينيين واستهداف وجودهم وهويتهم الدينية"

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الجمعة، مسجدا وعددا من المركبات، وهاجموا منازل فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن مستوطنين اقتحموا قرية جيبيا شمال غربي رام الله (وسط)، وأحرقوا مسجدا وعددا من مركبات المواطنين، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران منازل.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل فلسطينيين في بلدة اللبن الشرقية جنوبي المدينة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن المستوطنين هاجموا المنازل الواقعة على الشارع الرئيسي في البلدة فجرا، وخلعوا عددا من أبوابها، ما تسبب بحالة من الذعر بين النساء والأطفال.



بدورها، نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، بإقدام مستوطنين على إحراق مسجد قرية جيبيا وعدد من مركبات المواطنين.

وقالت في بيان وصل الأناضول، إن هذا الاعتداء "ليس عملا فرديا، بل يندرج ضمن سياسة ممنهجة وتحريض رسمي من قبل حكومة الاحتلال لترهيب الفلسطينيين واستهداف وجودهم وهويتهم الدينية".

وأكدت أن "إحراق المساجد هو عمل إرهابي جبان، يعكس عقلية التطرف التي لا تحترم الأديان ولا القوانين الدولية".

وشددت على أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات المتكررة بحق المساجد والمقدسات الإسلامية والمسيحية "يُشجع الاحتلال ومستعمريه على التمادي في جرائمهم".

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الوجود في المساجد "وحمايتها من غطرسة المستوطنين"، مطالبة المؤسسات الدولية بما فيها "اليونسكو" ومؤسسات حقوق الإنسان، للوقوف عند مسؤولياتها وتوفير الحماية العاجلة لدور العبادة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتوازي مع العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلال نيسان/ أبريل الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1637 اعتداء ضد الفلسطينيين، وفقا لبيان سابق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في حينه، أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1097 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداء، في إطار ما وصفه بـ"الإرهاب المنهجي" ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

