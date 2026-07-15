رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص قال إن القيادي الأسير في حركة فتح مروان البرغوثي "يتعرض لاعتداءات تهدف لتصفيته"..

مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بمحاولة اغتيال البرغوثي ويدعو لحمايته رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص قال إن القيادي الأسير في حركة فتح مروان البرغوثي "يتعرض لاعتداءات تهدف لتصفيته"..

رام الله/ حسني نديم/ الأناضول

اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) رائد أبو الحمص، الأربعاء، إسرائيل بمحاولة "تصفية واغتيال" القيادي الأسير في حركة "فتح" مروان البرغوثي، ودعا إلى تحرك دولي وإقليمي عاجل لحمايته.

وقال أبو الحمص، في بيان، إن البرغوثي يتعرض لـ"سلسلة من الاعتداءات الوحشية الهادفة لتصفيته واغتياله، والتي كان آخرها إطلاق الرصاص المطاطي على جسده، بعد اقتحام زنزانته والتنكيل به".

وكانت زوجة البرغوثي، المحامية فدوى البرغوثي، أعلنت الاثنين، إصابة زوجها برصاصة مطاطية أطلقها أحد السجانين الإسرائيليين داخل زنزانته، ما تسبب له بإصابة مؤلمة ونزيف، دون أن تحدد تاريخ وقوع الحادثة.

وأضاف أبو الحمص أن استهداف البرغوثي "بشكل ممنهج" من قبل الحكومة الإسرائيلية وإدارة السجون "يكشف عن مخطط واضح للتخلص منه"، معتبراً أن ذلك يشكل "تهديداً حقيقياً" على حياة الأسرى الفلسطينيين.

واتهم أبو الحمص السلطات الإسرائيلية بممارسة "سياسات انتقامية" داخل السجون، تشمل "الإعدام والتجويع والحرمان"، معتبراً أنها تتجاوز القانون الدولي والأعراف الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية البرغوثي وبقية الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء ما وصفه بـ"الصمت" الذي يسمح باستمرار الانتهاكات بحقهم.

ويقبع البرغوثي في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، بعد سنوات من المطاردة والإبعاد القسري، فيما أمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي إلى جانب عدد من قادة الحركة الأسيرة، وفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

والبرغوثي عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" وأحد أبرز قياداتها، واعتقلته إسرائيل في أبريل/ نيسان 2002، ويقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم القتل والشروع فيه، بينما يحظى بشعبية واسعة في الأوساط الفلسطينية.

​​​​​​​ورغم الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقات تبادل، ترفض إسرائيل إطلاق سراح البرغوثي وعدد من الأسرى الفلسطينيين البارزين.

