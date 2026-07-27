مئات القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين يدعون ترامب لوقف "إرهاب المستوطنين"

القدس/ الأناضول

- حذروا في رسالة من أن إرهاب المستوطنين بالضفة الغربية قد يُشعل أزمة إقليمية ويؤدي لعواقب وخيمة

- دعوا الرئيس الأمريكي إلى استغلال اجتماعه مع نتنياهو الثلاثاء لتوجيه رسالة قوية وواضحة في هذا الشأن

دعا مئات القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف "إرهاب المستوطنين" في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من تداعياته على أمن إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة.

جاء ذلك في رسالة بادرت بها مجموعة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، وهي تضم نحو 600 مسؤول أمني متقاعد من الجيش وأجهزة الأمن العام "الشاباك" والاستخبارات الخارجية "الموساد" والشرطة، إضافة إلى السلك الدبلوماسي.

ونيابة عن المجموعة، وقّع الرسالة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ماتان فلنائي، واطلعت الأناضول على نصها.

وتم توجيه الرسالة، الاثنين، عشية لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء، وفق مراسل الأناضول.

ومنذ أسابيع، تشهد الضفة الغربية تصعيداً في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسراً.

وجاء في نص الرسالة أنه "إذا لم يتم إيقاف تصاعد العنف في الضفة الغربية بسرعة وحزم، فقد يُشعل فتيل أزمة في المنطقة، مما قد يُؤدي إلى عواقب وخيمة على أمن إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة".

وأضافت: "لديكم (ترامب) القدرة على منع هذه الكارثة. لذلك، نأمل أن تستغلوا اجتماعكم المرتقب مع رئيس وزرائنا لتوجيه رسالة قوية وواضحة بشأن هذه المسألة".

وتابعت: "بينما تتعامل مؤسستنا الأمنية بشكل جيد مع (حركة "حماس") وغيرها من المنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية، فإنها تخضع لقيود واسعة النطاق فيما يتعلق بإرهاب المستوطنين اليهود".

وأردفت: "ليس سراً أن أعضاء حكومتنا مسؤولون عن جزء كبير من هذه الفوضى، جزئياً بمنحهم (المستوطنين) حصانة من القانون".

يتبع///