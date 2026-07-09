لتكون أول انتخابات تُجرى منذ 20 عاما

فلسطين.. عباس يحدد 28 نوفمبر موعدا للانتخابات التشريعية لتكون أول انتخابات تُجرى منذ 20 عاما

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مرسوما رئاسيا حدد بموجبه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".

ونص المرسوم على دعوة الشعب الفلسطيني في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشارت الوكالة إلى أن المرسوم الرئاسي الصادر وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، يهدف إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين.

وأضافت أنه سيجري تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، وفقا للقانون.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدر عباس قرارا بقانون عدل بموجبه قانون الانتخابات العامة، متضمنا رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو.



وخفض القرار سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، وخفض نسبة الحسم من 2 بالمئة إلى 1 بالمئة، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية.

وتعطل عمل المجلس التشريعي منذ العام 2007، عقب الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، فيما أصدر عباس قرارا بحل المجلس بالعام 2018، وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعام 2006.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ العام 2007؛ إذ تدير "حماس" قطاع غزة، فيما تتولى حكومة شكلتها حركة "فتح" إدارة شؤون الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.