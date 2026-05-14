فلسطين.. انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لحركة "فتح" في رام الله، وبمشاركة عن بعد لأعضاء الحركة من قطاع غزة والقاهرة وبيروت..

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

انطلقت، الخميس، أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة عن بعد لأعضاء الحركة من قطاع غزة والقاهرة وبيروت.

واستُهلت أعمال الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور دبلوماسيين وقادة فصائل وأكاديميين، وبمشاركة أعضاء الحركة في القاهرة وبيروت وقطاع غزة عبر اتصال مرئي.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات للفصائل الوطنية الفلسطينية، إلى جانب مشاركة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بكلمة مسجلة، قبل الانتقال إلى الجلسات التنظيمية الخاصة باكتمال النصاب وانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر نحو 2580 عضوا، موزعين بواقع 1600 عضو في رام الله، و400 في قطاع غزة، و400 في القاهرة، و200 في بيروت، وفق ما أعلنته اللجنة التحضيرية.

ويبحث المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، انتخاب 80 عضواً للمجلس الثوري و18 عضواً للجنة المركزية، مع إمكانية تعديل الأعداد وفق النظام الداخلي للحركة.

ويشهد اليوم الأول انتخاب لجنة الانتخابات وتشكيل لجان المؤتمر المختلفة، التي ستباشر أعمالها لمتابعة جدول الأعمال والملفات التنظيمية.

ويخصص اليوم الثاني لمناقشة تقارير المفوضيات واللجان، بالتوازي مع فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، يعقب ذلك إعلان القوائم الأولية ثم النهائية للمرشحين.

أما اليوم الثالث فيشهد عملية الاقتراع، على أن تبدأ بعدها مباشرة عملية الفرز وإعلان النتائج، وصولاً إلى البيان الختامي للمؤتمر.

وعقدت حركة "فتح" مؤتمرها الأول عام 1967 في دمشق، وخلاله تم تحديد الأول من يناير/ كانون الثاني 1965 موعدا لانطلاقة الحركة.

وعقدت مؤتمرها الثاني عام 1968 في الزبداني بسوريا، وفيه انتخبت لجنة مركزية جديدة مكونة من 10 أعضاء، إضافة إلى تشكيل مجلس ثوري، فيما عقد المؤتمر الثالث عام 1971 والرابع عام 1980 في دمشق، والخامس عام 1988 في تونس.

ويعد المؤتمر الثامن، الثالث للحركة داخل فلسطين، بعد المؤتمر السادس عام 2009 في بيت لحم، والسابع عام 2016 في رام الله.​​​​​​​