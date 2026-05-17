فتح: نسبة المشاركة في انتخابات "المركزية" و"الثوري" بلغت 94,64 بالمئة عملية الاقتراع تمت في رام الله وغزة ولبنان والقاهرة، وفق المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"

رام الله/ الأناضول

أعلن المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مساء السبت، أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، بلغت 94.64 بالمئة.

وأوضح المؤتمر الثامن للحركة، في بيان، أن هذه النسبة توزعت على الساحات الأربع التي تمت فيها عملية الاقتراع: رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة والعاصمتين اللبنانية بيروت والمصرية القاهرة.

وبدأت حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، السبت، الاقتراع لاختيار لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين، وذلك في اليوم الثالث والأخير من مؤتمرها الثامن.

وللمرة الأولى، يعقد مؤتمر "فتح" في أربع ساحات وبشكل متزامن.

والخميس، افتتح المؤتمر أعماله بمشاركة عباس، وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشارك في المؤتمر قرابة 2580 عضوا يتوزعون بنحو 1600 في رام الله، و400 في قطاع غزة، و400 آخرين في القاهرة، و200 في بيروت، وفق "وفا".

وينتخب أعضاء المؤتمر، وفق النظام الداخلي للحركة، 80 عضواً للمجلس الثوري، و18 عضواً للجنة المركزية، فيما يملك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد بالزيادة أو النقصان إذا ما اتُخذ قرار بذلك.

والخميس، جددت حركة "فتح" انتخاب عباس رئيسا لها، وذلك بعد تصويت أعضاء المؤتمر "بالإجماع" بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004 ترأس عباس "فتح"، ثم انتخب بالتزكية رئيسا للحركة في مؤتمرها السابع عام 2016، وانتخب رئيسا لمنظمة التحرير، وللسلطة الوطنية مطلع 2005، ورئيسا لدولة فلسطين من المجلس المركزي للمنظمة عام 2008.