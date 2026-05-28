غزة.. 16 قتيلا في 48 ساعة يرفعون حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و819

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الخميس، مقتل 16 فلسطينيا خلال 48 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و819 قتيلا.

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي للوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "16 شهيدا، إضافة إلى 39 مصابا".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وبينت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى "922 شهيدا و2786 مصابا".

أما حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، فارتفعت إلى "72 ألفا و819 شهيدا، و172 ألفا و894 مصابا".

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.