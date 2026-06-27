غزة.. وفاة طفل متأثرا بإصابته وجيش إسرائيل يوسع سيطرته وسط القطاع

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

- مصدر طبي أفاد للأناضول بأن الطفل وليد يوسف أبو جزر (10 سنوات) توفي متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي استهدف غربي خان يونس قبل أيام

- مصادر محلية وشهود عيان قالوا للأناضول إن الجيش الإسرائيلي توغل شرق مخيم المغازي ومدينة دير البلح وأزاح المكعبات الإسمنتية الصفراء نحو الغرب في توسيع جديد لمناطق سيطرته

توفي طفل فلسطيني، فجر السبت، متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق جنوبي غزة، فيما وسع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته وانتشاره شرق مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال مصدر طبي بمستشفى ناصر، للأناضول، إن الطفل وليد يوسف أبو جزر (10 سنوات) توفي متأثراً بإصابته جراء قصف إسرائيلي قبل أيام على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

في الأثناء، أفادت مصادر محلية وشهود عيان بتوغل محدود لآليات من الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع، وإزاحة المكعبات الإسمنتية الصفراء نحو الغرب في توسيع جديد لمناطق سيطرتها.

وقالت المصادر إن دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية تقدمت نحو الغرب لقرابة 200 متر جنوب شرق المغازي وشرق دير البلح، وسط إطلاق نار كثيف، وأزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى "الخط الأصفر"، الذي نص عليه اتفاق وقف النار.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي على امتداد ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، فيما يضم أكثر من 70 بالمئة من مساحة القطاع.

والأربعاء، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش يسيطر حاليا على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، في تأكيد على مواصلة توسيع المنطقة التي يحتلها داخل القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتعني تصريحات نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي بات يحتل نحو 255 كيلومترا مربعا من مساحة غزة البالغة إجمالا 365 كيلومترا مربعا.

ووفق إقرارات نتنياهو، وسعت إسرائيل رقعة سيطرتها داخل غزة من 53 بالمئة من مساحته عند بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إلى 60 بالمئة في 15 مايو/ أيار الماضي، ثم إلى 70 بالمئة حاليا.

والجمعة، ندد متحدث حركة "حماس" حازم قاسم، في تصريح للأناضول، بتواصل الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وقف إطلاق النار بما فيه توسيع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل مناطق جديدة من القطاع، وما يرافق ذلك من عمليات تهجير وتدمير للمنازل.

وقال: "تتطلب هذه الخروقات موقفا واضحا من الوسطاء للضغط على الاحتلال (لوقفها)".

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن مقتل 1031 فلسطينيا وإصابة 3309 آخرين.

وإجمالا، قُتل منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.