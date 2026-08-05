ارتفاع عدد قتلى خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025 إلى ألف و254، وفق وزارة الصحة بالقطاع

غزة.. مقتل 4 فلسطينيين يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و381 ارتفاع عدد قتلى خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025 إلى ألف و254، وفق وزارة الصحة بالقطاع

​​​​​​​​​​​​​​غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلى 73 ألفا و381، بعد مقتل 4 فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 قتلى فلسطينيين، بينهم قتيلان توفيا متأثرين بإصابتيهما، وقتيلان جرى انتشالهما، إضافة إلى إصابة واحدة.

ولم توضح الوزارة ملابسات الوفيات أو الإصابة الجديدة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر قصف يومي متواصل.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و254 قتيلا، إضافة إلى 4 آلاف و121 جريحا.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت 73 ألفا و381 قتيلا، إضافة إلى 174 ألفا و231 جريحا.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.