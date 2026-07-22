غزة.. مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف إسرائيلي

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قُتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدفا مناطق في جنوب قطاع غزة ووسطه وشماله، فيما توفي فلسطيني رابع متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق.

ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، قُتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى "العودة" بوصول جثمان الشاب صائب أبو معلا (28 عاما)، إلى جانب عدد من المصابين، إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في محيط تبة النويري شمال غربي مخيم النصيرات.

كما أصيب شاب بجروح متوسطة إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمدنيين شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، وفق مصدر طبي للأناضول.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر طبي في مستشفى "ناصر" بوصول جثمان مفيد عبد الحميد أبو العنين (59 عاما)، إلى جانب عدد من المصابين، إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على خيام النازحين في المنطقة، ما أسفر عن مقتل أبو العنين بعد إصابته بطلق ناري داخل خيمته، وإصابة عدد آخر من النازحين، الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، أصيب فلسطيني بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية في محيط مسجد معاوية بمواصي المدينة، وفق مصادر محلية.

وفي شمال القطاع، أصيب الشاب محمد أبو اشكيان بجروح خطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفه في حي الفالوجا غربي مخيم جباليا، بحسب المصادر ذاتها، قبل أن تُعلن وفاته لاحقا متأثرا بإصابته.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر طبي في مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة وفاة الشاب عبد الله أحمد حسان (34 عاما)، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق.

وفي الأثناء، أفادت مصادر محلية وشهود عيان لمراسل الأناضول بأن آليات عسكرية إسرائيلية، بينها جرافة، توغلت فجر الأربعاء لمسافة تقارب 150 مترا قرب دوار دولة، جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضاف الشهود أن التوغل تزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، فيما نفذت الآليات أعمال تجريف في المنطقة.

وأشاروا إلى سماع دوي انفجارات عنيفة طوال الليل، جراء القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت مصادر متطابقة للأناضول أن الجيش الإسرائيلي وسّع مناطق سيطرته في المنطقة، بعد إزاحة المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه الغرب، وصولا إلى محيط دوار دولة على شارع صلاح الدين.

وتشهد المنطقة منذ أيام توغلات إسرائيلية متكررة، تترافق مع قصف مدفعي وإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الأربعاء، عن مقتل 1180 فلسطينيا وإصابة 3810 آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 73 ألف قتيل، وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.