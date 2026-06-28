غزة.. مقتل 3 فلسطينيين في 24 ساعة يرفع حصيلة الإبادة إلى 73 ألفا و54

غزة/ الأناضول



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الأحد، مقتل 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما رفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و54 قتيلا.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "3 شهداء جدد، و43 مصابا".

ولم تذكر ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق بلغت "ألفا و41 قتيلا، إضافة إلى 3 آلاف و372 مصابا".

وأضافت أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر2023 ارتفعت إلى "73 ألفا و54 قتيلا، و173 ألفا و480 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.