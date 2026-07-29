غزة.. مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار إسرائيليين

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء قصف جوي وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة وجنوبيه.

ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثمان فلسطيني و3 مصابين آخرين إثر قصف بمسيّرة إسرائيلية استهدف مارة في منطقة المجايدة بالمواصي غربي مدينة خان يونس.

كما أفاد المصدر بإصابة شاب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه شرق بلدة القرارة، شمالي خان يونس، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو مصابين.

وفي شمال القطاع، قُتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية واستهدف عددا من المارة في حي الرمال بمدينة غزة، وفق ما ذكر مصدر طبي في مستشفى الشفاء لمراسل الأناضول.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل هجماتها اليومية على القطاع، ما أسفر عن مقتل ألف و209 فلسطينيين وإصابة 3 آلاف و943 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب استمرار الدمار الواسع.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.