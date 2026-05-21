وزارة الصحة أفادت بارتفاع حصيلة المصابين إلى 172 ألفا و750، بعد تسجيل 27 إصابة خلال 24 ساعة ..

غزة.. مقتل فلسطينيين اثنين يرفع حصيلة ضحايا الإبادة إلى 72 ألفا و775 وزارة الصحة أفادت بارتفاع حصيلة المصابين إلى 172 ألفا و750، بعد تسجيل 27 إصابة خلال 24 ساعة ..

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، مقتل فلسطينيين اثنين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و775 قتيلا.

جاء ذلك في البيان الإحصائي اليومي للوزارة، الذي أفاد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "شهيدين فلسطينيين، إضافة إلى 27 مصابا".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتيلين والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وبينت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى "883 شهيدا و2648 مصابا".

أما حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، فارتفعت إلى "72 ألفا و775 شهيدا، و172 ألفا و750 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، خلّفت إلى جانب الضحايا دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.