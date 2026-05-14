غزة.. مقتل فلسطينيين اثنين يرفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و744

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، مقتل فلسطينيين اثنين خلال 48 ساعة مضت، ما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و744 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة "شهيدين، منهم شهيد انتشال، وشهيد متأثر بجراحه و24 مصابا".

ولم توضح ملابسات سقوط الضحايا، فيما تأتي هذه المعطيات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى "857 شهيدا و2486 مصابا"، كما انتُشل 771جثمانا من بين الركام والشوارع.

وبينت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى "72 ألفا و744 شهيدا، و172 ألفا و588 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.