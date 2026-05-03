غزة.. قتيلان في 24 ساعة يرفعان حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و610 قتلى

غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، مقتل فلسطينيين اثنين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و610 قتلى.

جاء ذلك في بيان إحصائي صدر عن الوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "شهيدين جديدين، و3 مصابين".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط الضحايا، فيما تأتي هذه المعطيات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى "830 شهيدا، وألفين و345 مصابا".

وذكرت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى "72 ألفا و610 شهداء، و172 ألفا و448 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.