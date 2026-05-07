غزة.. قتيلان فلسطينيان بغارة إسرائيلية على نقطة حراسة مقر أمني

غزة/ الأناضول

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم حالات خطيرة، الخميس، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية في "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، لمراسل الأناضول، بوصول جثماني قتيلين وعدد من المصابين، بعضهم بحالة خطيرة، عقب قصف إسرائيلي استهدف "نقطة أمنية" قرب غربي المدينة.

فيما قالت وزارة الداخلية، في بيان، إن "طائرات الاحتلال استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة أنصار، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى".

وضمن خروقاتها المتواصلة، قتلت إسرائيل بالقصف وإطلاق النار 846 فلسطينيا وأصابت 2418 آخرين، وفق وزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.