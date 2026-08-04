غزة.. ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و377 قتيلا

غزة/ الأناضول

- وزارة الصحة أفادت بتسجيل قتيلين فلسطينيين و10 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية

- ارتفاع عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 إلى ألف و252 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلى 73 ألفا و377 قتيلا، بعد تسجيل مقتل فلسطينيين اثنين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية قتيلين فلسطينيين، فضلا عن 10 جرحى.

ولم توضح الوزارة ملابسات مقتل الفلسطينيين والإصابات الجديدة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر قصف يومي دموي.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و252 قتيلا، إضافة إلى 4 آلاف و120 جريحا.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت 73 ألفا و377 قتيلا، إضافة إلى 174 ألفا و230 جريحا.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.