غزة.. إصابة 3 فلسطينيين بينهم سيدة باستهدافات إسرائيلية

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

أصيب 3 فلسطينيين بينهم سيدة، الخميس، جراء استهدافات إسرائيلية في شمالي قطاع غزة.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأسفرت عن مقتل 981 فلسطينيا وإصابة 3104 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول بوصول سيدة مصابة بجروح خطيرة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إثر إطلاق نار إسرائيلي في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما وصل مصابان بجروح متوسطة إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة، إثر انفجار مسيرة إسرائيلية قرب مدنيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وفق مصدر طبي وشهود عيان للأناضول.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل المدينة غربيها بالقذائف وإطلاق النار.

وفي وسط القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه مناطق شرقي مخيم المغازي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.