الهجوم استهدف شقة بحي النصر غربي مدينة غزة، ورفع حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية منذ فجر السبت إلى 8 فلسطينيين

غزة.. إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة بقصف شقة سكنية الهجوم استهدف شقة بحي النصر غربي مدينة غزة، ورفع حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية منذ فجر السبت إلى 8 فلسطينيين

غزة/ حسني نديم / الأناضول

قتلت إسرائيل 5 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصابت آخرين، السبت، بقصف جوي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.

ورفع الهجوم حصيلة قتلى الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت إلى 8 فلسطينيين.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت شقة سكنية بحي النصر، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة.

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء للأناضول إن القصف أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين، بينهم طفلة، وإصابة آخرين لم يُعرف عددهم على الفور.

وفي هجمات أخرى على مناطق متفرقة من غزة، قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين منذ فجر السبت.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 1144 قتيلا و3 آلاف و703 مصابين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل 73 ألفا و269 فلسطينيا، وأصابت 173 ألفا و811 آخرين.

كما خلفت الحرب دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.