علييف يستقبل مصطفى ويؤكد دعم أذربيجان إقامة دولة فلسطينية مستقلة

باكو/ الأناضول

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في باكو، دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، الخميس، استقبل علييف رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يزور باكو لإجراء سلسلة من اللقاءات.

وأكد علييف أن زيارة مصطفى ستسهم في تعزيز علاقات الأخوة بين أذربيجان وفلسطين، وعلى دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشار مصطفى إلى أن فلسطين ما تزال تمر بظروف صعبة، معربا عن ثقته في إمكانية تجاوز هذه المرحلة بدعم الدول الصديقة.

كما شكر الرئيس الأذربيجاني على الدعم الذي تقدمه بلاده لفلسطين، وعلى المبادرة الرامية إلى بناء مدرسة إعدادية في الأراضي الفلسطينية ضمن المساعدات الإنسانية.

وخلال اللقاء، أشار الجانبان إلى أن افتتاح مكتب تمثيلي لأذربيجان في رام الله، وتكفُّل أذربيجان بنفقات السفارة الفلسطينية في باكو، يعكسان المستوى المتقدم للعلاقات بين البلدين.



كما بحث الجانبان إمكانية تصدير بعض المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أذربيجان، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

