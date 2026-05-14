في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"..

عباس: قطاع غزة يشهد نكبة غير مسبوقة بتاريخنا المعاصر في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"..

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "نكبة غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني المعاصر"، مؤكدا أن القطاع تحول إلى "منطقة منكوبة".

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع جلسات تعقد في قطاع غزة والقاهرة وبيروت.

وقال عباس إن ما يشهده قطاع غزة "نكبة غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر"، مضيفا: "ذهب ضحية هذه الحرب حتى اليوم أكثر من 272 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

واتهم إسرائيل بتدمير أكثر من 85 بالمئة من مدن ومخيمات قطاع غزة، بما يشمل المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، "في محاولة لتهجير الفلسطينيين".

وأضاف أن "أكثر من 2500 عائلة فلسطينية مُسحت بالكامل من السجل المدني، الأب والابن والجد والحفيد لم يبق منهم أحد، وهذه إبادة".

وأكد أن قطاع غزة تحول إلى "منطقة منكوبة ترتكب فيها جرائم قتل وإبادة جماعية وتجويع وحصار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وشدد عباس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من أداء دورها في قطاع غزة "من خلال مؤسساتها السيادية والخدمية"، مؤكدا رفض أي "ازدواجية أو انفصال" بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "لن نسمح أبدا بوجود أعمال سيادية وغير سيادية مختلفة بين الضفة وغزة".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تعمل بالتعاون مع دول ومنظمات دولية من أجل "وقف المأساة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية ووسائل الإيواء، والبدء الفوري بإعادة الإعمار، تمهيدا للعودة إلى المسار السياسي".

وأشار عباس إلى أن الفلسطينيين "مستعدون للحل السياسي على أساس الشرعية الدولية".

وفي سياق آخر، اتهم عباس الحكومة الإسرائيلية بمواصلة "التوسع الاستيطاني والاعتداءات العنصرية وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض"، إلى جانب احتجاز أموال الفلسطينيين.

يتبع//