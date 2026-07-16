رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الخميس، مركبة وجرارا زراعيا لفلسطينيين خلال هجوم على بلدة رامين شرق مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان للأناضول إن مستوطنين اقتحموا بلدة رامين وأضرموا النار في مركبة وجرار زراعي، ما أدى إلى احتراقهما.

وأضافوا أن المستوطنين حاولوا إحراق مركبات ومنازل أخرى، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وتمكنوا، بمساندة طواقم الدفاع المدني، من إخماد النيران ومنع امتدادها.

ولم يسفر الهجوم عن إصابات، بحسب الشهود.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتكب المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في 6 يوليو/ تموز الجاري.

وشملت الاعتداءات مهاجمة قرى فلسطينية وإحراق منازل وإطلاق النار والاستيلاء على أراض وإقامة بؤر استيطانية، ما أسفر عن مقتل 17 فلسطينيا.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بتلك الاعتداءات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها.