الطبول والزغاريد تعود إلى مراكز الإيواء مع إعلان الامتحانات لأول مرة بالتزامن مع الضفة الغربية منذ 3 سنوات.

طلبة غزة يحتفلون بالثانوية بعد 3 سنوات من حرب الإبادة الإسرائيلية الطبول والزغاريد تعود إلى مراكز الإيواء مع إعلان الامتحانات لأول مرة بالتزامن مع الضفة الغربية منذ 3 سنوات.

غزة/ الأناضول

عادت مظاهر الفرح إلى خيام ومراكز الإيواء في أنحاء قطاع غزة، مع إعلان نتائج الثانوية العامة، حيث احتفل الطلبة وذووهم بالنجاح بعد 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية والنزوح، مؤكدين تمسكهم بالتعليم رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

وعلت أصوات الطبول والزغاريد بين الخيام، فيما حمل شبان زملاءهم الناجحين على الأكتاف ورددوا أغاني النجاح، ووزعت عائلات الحلوى في مشهد أعاد إلى القطاع مظاهر احتفال غابت طويلاً بفعل الحرب.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026، بنسبة نجاح عامة بلغت 74 بالمئة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وطلبة الخارج، فيما أرجأت إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية.

وأجريت امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالتزامن بين الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة للمرة الأولى منذ 3 سنوات، رغم الحرب والظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع.

** قصص نجاح

وقال الطالب محمد رائد أبو طير، من المنطقة الشرقية بمدينة خان يونس، للأناضول، إن عائلته تعيش النزوح منذ 3 سنوات، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة تعليمه.

وأضاف: "درسنا على ضوء الشموع رغم كل المعاناة. أهدي نجاحي إلى الشهداء والجرحى وعائلتي، وأشكر كل من وقف إلى جانبي وشاركني فرحتي".

وأوضح أنه حصل على معدل 82 بالمئة، معرباً عن طموحه في دراسة الهندسة، قائلاً: "سأقبل التحدي وأحقق حلمي".

وفي مركز إيواء آخر، احتفلت الطالبة شهد عصفور بنجاحها، بينما استحضرت ذكرى شقيقها الذي قتل خلال الحرب.

وقالت للأناضول: "أهدي نجاحي إلى أخي محمد عصفور، فهو أول من يستحق هذا الفخر"، مشيرة إلى أنها حصلت على معدل 82 بالمئة.

وأضافت: "رغم النزوح والقتل وكل التحديات، استطعنا أن نواصل الدراسة ونواجه الصعوبات، والحمد لله وفقنا الله لهذا النجاح".

وبين أصوات الطبول وأغاني النجاح، استعادت خيام النزوح لساعات قليلة ملامح الحياة، بينما تمسك الطلبة بأحلامهم، مؤكدين أن التعليم سيبقى طريقهم نحو مستقبل أفضل رغم الدمار والمعاناة.

** ظروف استثنائية

ويأتي إعلان نتائج الثانوية العامة هذا العام في ظل ظروف استثنائية عاشها طلبة قطاع غزة، الذين واصل كثير منهم الدراسة وسط النزوح، بعد تعطل العملية التعليمية وتدمير إسرائيل معظم المدارس.

وبحسب وزير التربية والتعليم الفلسطيني أمجد برهم، تقدم نحو 89 ألف طالب وطالبة للامتحان هذا العام في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة، إلى جانب أكثر من ألفي طالب وطالبة في 46 دولة.

وأضاف أن أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة تقدموا للامتحان في قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الماضية، بينهم 36 ألفاً و900 طالب وطالبة هذا العام.

وأشار إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 1100 طالب وطالبة كان من المفترض أن يتقدموا للامتحان هذا العام.

ويعيش قطاع غزة تحت وطأة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، التي أدت إلى تدمير مئات المدارس والجامعات وتعطيل العملية التعليمية، وإجبار آلاف الطلبة على مواصلة دراستهم في ظروف استثنائية، بينها الخيام ومراكز الإيواء.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت، وفق بيانات فلسطينية، عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.