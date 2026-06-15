طلاب مؤيدون لفلسطين يحتجون على "غوغل" في جامعة ستانفورد بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية..

أنقرة/ الأناضول

احتج طلاب مؤيدون لفلسطين في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية على الرئيس التنفيذي لشركة "ألفانت" المالكة لـ"غوغل"، سوندار بيتشاي، خلال حفل تخرج بالجامعة، بسبب علاقات الشركة بإسرائيل.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الأحد، أن أكثر من 100 طالب شاركوا في الاحتجاج الذي نظمته مجموعتا "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري".

واحتج الطلاب على علاقات "غوغل" بالحكومة الإسرائيلية أثناء إلقاء بيتشاي كلمة افتتاح في حفل التخرج.

وحملوا الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية، ورددوا هتاف "فلسطين حرة"، قبل أن يغادروا مكان الحفل.

وكانت شركتا غوغل وأمازون قد فازتا في أبريل/ نيسان 2021 بمشروع "نيمبوس"، وهو مناقصة حكومية إسرائيلية ضخمة بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار تهدف إلى إنشاء مراكز تخزين سحابي محلية.

ويتيح هذا النظام جمع جميع قواعد البيانات والموارد الإسرائيلية، بما في ذلك مصادر المراقبة الحية مثل كاميرات الشوارع والطائرات المسيرة.

وكانت غوغل قد دافعت سابقا عن تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن المشاريع لا تشمل أنشطة عسكرية حساسة مرتبطة بالأسلحة أو الاستخبارات، لكنها قامت في فبراير/شباط 2025 بتحديث سياساتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأزالت تعهداتها بعدم استخدام التكنولوجيا في الأسلحة أو أنشطة المراقبة.

