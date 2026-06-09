صحة غزة: إسرائيل تعرقل سفر 17 ألف مريض فلسطيني

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن هناك 17 ألف فلسطيني حاصلون على تحويلات طبية للعلاج في الخارج لكن إسرائيل تعرقل سفرهم، وحذرت من ارتفاع أعداد الوفيات بين المرضى المنتظرين للعلاج.

وأوضح وكيل الوزارة المكلف ماهر شامية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، أن عدد التحويلات الطبية الموثقة حتى 20 مايو/ أيار الماضي بلغ 17 ألفا و757 تحويلة، فيما لم يتمكن من المغادرة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم سوى 3 آلاف و226 شخصا، بينهم 1204 مرضى فقط، والبقية مرافقون.

ويعاني القطاع الصحي بغزة من انهيار واسع جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، التي خلفت دمارا كبيرا في المستشفيات والبنية التحتية الصحية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية.

وأعيد فتح معبر رفح جزئيًا في 2 فبراير/ شباط 2026 ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، بعد إغلاق استمر نحو 20 شهرا منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في مايو 2024.

لكن المعبر أغلق مجددا نهاية فبراير الماضي، بسبب اندلاع الحرب مع إيران، قبل أن تستأنف لاحقا عمليات تشغيل محدودة خلال مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.

ويعمل المعبر حاليا، منذ 21 مايو 2026، بصورة محدودة جدا لعبور المشاة فقط، مع مرور عشرات المرضى والجرحى والحالات الإنسانية يوميا، وسط رقابة إسرائيلية مشددة، فيما لا تزال آلاف الحالات العالقة داخل غزة بانتظار السفر.

** فجوة إنسانية

وأضاف شامية أن هذا الفارق الكبير بين أعداد المرضى المحتاجين للعلاج وأعداد المغادرين يعكس "فجوة إنسانية خطيرة" تتسبب في تفاقم معاناة المرضى وارتفاع أعداد الوفيات اليومية بينهم.

وأكد أن اختيار الحالات المدرجة على كشوفات السفر يتم وفق إجراءات مهنية بحتة، من خلال لجنة استشارية تضم أطباء اختصاصيين تقوم بتقييم الحالات وتصنيفها بناء على درجة الخطورة والحاجة الملحة للعلاج خارج القطاع.

وأشار شامية، إلى أن "دائرة خدمات المرضى في وزارة الصحة تتولى، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، متابعة وترتيب الكشوفات الخاصة بالمرضى"، لافتا إلى أن "جميع الأسماء والإجراءات تخضع لمراحل متعددة من التدقيق والمراجعة".

وحمل شامية إسرائيل "المسؤولية الرئيسية عن الأزمة"، مشيرا إلى أن "إجراءات التدقيق الأمني المطولة وتقليص أيام السفر عبر المعابر أدت إلى تراجع أعداد المغادرين بشكل حاد".

** عرقلة وصول المرضى

وأوضح شامية، أن السفر عبر معبر رفح البري مع مصر "بات يقتصر في أفضل الأحوال على ثلاثة أيام أسبوعيا، فيما خصص يوم واحد فقط للإجلاء الطبي إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل".

وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس "سياسة ممنهجة لعرقلة وصول المرضى إلى الخدمات الصحية التخصصية خارج قطاع غزة".

وطالب شامية، "بإعادة تفعيل دائرة العلاج في الخارج وفق الآليات المعمول بها قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتفعيل دور السفارات الفلسطينية في متابعة أوضاع المرضى بعد مغادرتهم القطاع".

وأكد أن "إعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات والمرافق الصحية في غزة من شأنها تقليل الحاجة إلى تحويل أعداد كبيرة من المرضى للعلاج خارج القطاع".

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى "الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وتمكين المرضى من الوصول إلى العلاج"، محذرا من أن "كل يوم تأخير يرفع عدد الضحايا ويهدد حياة المزيد من المرضى".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى في أوضاع كارثية بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وخلفت الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في أكتوبر الماضي ، تواصل إسرائيل الإبادة بحصار وقصف يومي يُسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.