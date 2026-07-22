سوريا.. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني سبل تعزيز التنسيق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل ياسر عباس مستشار الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له بدمشق

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، مع ياسر عباس، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيباني لياسر عباس، والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السورية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين استعرضا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

كما بحث الجانبان "آخر المستجدات الإقليمية، وتعزيز التنسيق والتشاور بما يخدم القضايا العربية المشتركة".

وتأتي الزيارة في إطار الاتصالات السياسية المتواصلة بين الجانبين، بعدما أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى دمشق في 18 أبريل/نيسان 2025، هي الأولى له منذ التغيير الذي شهدته سوريا، والثانية لرئيس دولة منذ تولي الحكومة السورية الجديدة مهامها.

وتتقاطع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه سوريا وفلسطين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب مواصلة إسرائيل انتهاكاتها للأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد، وهو ما يجعل التطورات الإقليمية أحد أبرز ملفات التنسيق بين الجانبين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكنت فصائل الثورة السورية من دخول العاصمة دمشق، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971–2000).