سموتريتش يدعو نتنياهو للموافقة على إقامة 3 مستوطنات في غزة

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منح الضوء الأخضر لإقامة 3 مستوطنات جديدة على الحدود الشمالية لقطاع غزة.



يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأوساط الإقليمية موقف الحكومة الإسرائيلية من خارطة الطريق المطروحة لإنهاء الحرب، والتي تنص على انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.

وقال سموتريتش، في تغريدة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "اليوم الأول من أغسطس، وقبل مرور 21 عاما تم طردنا من مستوطنات شمال السامرة (الضفة الغربية)"، على حد قوله.

وأضاف "وهذا العام ولأول مرة نصل إلى هذا التاريخ برأس مرفوع. لقد عدنا إلى المنزل، إلى حومش، وغنيم وكديم، وإلى القرى التي يتم بناؤها هذه الأيام".

وتابع: "من شمال السامرة إلى غزة، فإن إدارة الاستيطان التي أترأسها مستعدة لإنشاء 3 مستوطنات على الحدود الشمالية لقطاع غزة، وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى إعطاء الضوء الأخضر لذلك".

ونفذت إسرائيل بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2005، إبان حكم رئيس الوزراء الأسبق إريئيل شارون، انسحابا أحادي الجانب من قطاع غزة، شمل إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة حينها، فضلا عن إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية هي: غنيم وكديم وحومش وسانور.

وزعم وزير المالية الإسرائيلي: "لن نكتفي بتصحيح جريمة إزالة مستوطنات في عام 2005 ولكننا سنعود إلى 4 مستوطنات وندشن مستوطنات جديدة شمال السامرة".

وتابع سموتريتش: "خلال 3 أشهر (موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل)، سيتم انتخاب قيادة جديدة لدولة إسرائيل. أمامنا الخيار، بين حكومة يمين ستستمر في عمليات البناء، وحكومة يسار خطيرة تعلن علنا عن نيتها تفكيك المستوطنات والمزارع وتعزيز اتفاق سياسي"، على حد تعبيره.

واختتم تغريدته بالقول: "معًا نصحح خطيئة الانسحاب"، وفق وصفه.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا، وفق بيانات فلسطينية.

واندلعت مظاهرات السبت ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في أنحاء واسعة من البلاد، رفع بعضها لافتات تنتقد "إرهاب المستوطنين"، حسب ما كُتب عليها.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.

والجمعة، أصدر "مجلس السلام" مسودة اتفاق تحت عنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة"، تحدد المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة، بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة، إلى جانب المسار السياسي المقترح.

وأعلنت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، موافقتها على ما قالت إنه "مقترح الوسطاء لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار".

بينما لم يصدر تعقيب رسمي من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن الوثيقة، غير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، هاجم، الجمعة، مسودة الاتفاق الخاصة بالمرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أنها "غير مقبولة" لإسرائيل، وحرض على مواصلة عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين.