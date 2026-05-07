داخلية غزة تعلن مقتل 3 من أفرادها بقصف إسرائيلي

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، الخميس، مقتل 3 من ضباطها وعناصرها وإصابة رابع بجروح خطيرة، إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طائرات الاحتلال استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 3 من ضباط وعناصر الأمن، وإصابة رابع بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين".

وسبق أن أفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء القصف ذاته، قبل إعلان الداخلية ارتفاع عدد القتلى.

وضمن خروقاتها المتواصلة، قتلت إسرائيل بالقصف وإطلاق النار 846 فلسطينيا وأصابت 2418 آخرين، وفق وزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.