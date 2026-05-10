حماس: استهداف إسرائيل للمنظومة الشرطية بغزة يهدف لنشر الفوضى

غزة/ الأناضول

قالت حماس، الأحد، إن استهداف إسرائيل "للمنظومة الشرطية" بقطاع غزة يهدف إلى "إدامة حالة الفلتان الأمني وبث الفوضى".

جاء ذلك في بيان للحركة، بعد ساعات من قصف إسرائيلي استهدف مدير شرطة المباحث في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المديرية العامة للشرطة بغزة مقتل "مدير مباحث شرطة خان يونس وسام فايز عبد الهادي، والرقيب فادي عبد المعطي هيكل، إثر غارة من طائرات الاحتلال استهدفت مركبتهما في حي الأمل غربي المدينة".

وقالت حماس، إن "استمرار استهداف الاحتلال للمنظومة الشرطية بغزة، هو استمرار لجرائم وإرهاب العدو ضد شعبنا، بهدف إدامة حالة الفلتان الأمني وبث الفوضى، وإعاقة أي جهود للتعافي وإعادة مظاهر الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة".

وطالبت المجتمع الدولي والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بـ"ضرورة وقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته اليومية".



وأشارت إلى أن تلك الانتهاكات "أدت إلى استشهاد أكثر من 850 مواطنا منذ سريان الاتفاق في أكتوبر الماضي".

كما دعت إلى "العمل على توفير الحماية والإغاثة اللازمة للشعب الفلسطيني".

وتم التوصل للاتفاق، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.