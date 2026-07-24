حسين الشيخ يجري اتصالات لحشد تحرك دولي لحماية الفلسطينيين

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

أعلن نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ، الجمعة، إجراء اتصالات عاجلة مع دول عربية وأخرى حول العالم، لحشد تحرك دولي يحمي الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

وأوضح الشيخ، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الاتصالات جاءت عقب اعتداءات شهدتها بلدات تل وبيت فوريك بمحافظة نابلس، ودير جرير والمغير بمحافظة رام الله، إلى جانب قرى ومخيمات فلسطينية أخرى.

وأشار إلى أن الاعتداءات شملت "عمليات قتل وحرق مزروعات وسرقة مواشٍ وقطع أشجار".

وحذر الشيخ من أن استمرار "الاستباحة غير المسبوقة للبشر والشجر والحجر" ينذر بعواقب كبيرة.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الفلسطينيين ووقف "الاعتداءات والهجمات المنظمة" التي ينفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات الشيخ بعد ساعات من مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4، بينهم 3 بجروح حرجة، في هجوم شنه مستوطنون والجيش الإسرائيلي على بلدة تل جنوب غربي نابلس، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



والخميس، شهدت بلدة بيت فوريك مواجهات عقب هجوم لمستوطنين على أراض زراعية، أسفرت عن مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانيهما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان الجمعة، إن 86 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026، بينهم 21 قتلهم مستوطنون.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1182 فلسطينيا واعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

