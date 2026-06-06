جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت..

بطريرك القدس يبحث مع ترامب انتهاكات إسرائيل للمقدسات وحرية العبادة جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت..

حسني نديم / الأناضول

قال بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، إن القيود الإسرائيلية على وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة في مدينة القدس تمسّ حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت، دون تفاصيل عن توقيت اللقاء.

وقال ثيوفيلوس الثالث، إن هذه الإجراءات "تؤثر على حق المؤمنين في الوصول إلى أماكن العبادة وممارسة طقوسهم الدينية، داعيا إلى "ضمان حرية العبادة وصون الوضع القائم في المدينة المقدسة".

ونقلت "وفا"، عن ثيوفيلوس الثالث تأكيده ضرورة الحفاظ على "الوضع التاريخي القائم" بالقدس باعتباره إطارًا أساسيًا لتنظيم إدارة الأماكن المقدسة، وضمان التوازن الديني وحماية الحضور المسيحي والإسلامي بالمدينة.

وبحث اللقاء أوضاع الحضور المسيحي في الأرض المقدسة، والتحديات التي تواجه الكنائس، وسبل دعم حرية العبادة وتعزيز التعايش الديني، وفق المصدر ذاته الذي لم يوضح تفاصيل أكثر.

ولم تتوقف الاعتداءات والقيود الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

ومؤخرا، تم توثيق العديد من حوادث البصق على كنائس ورجال دين مسيحيين من جانب متطرفين إسرائيليين في القدس المحتلة، فضلا عن مهاجمة وتدمير كنائس في قطاع غزة خلال حرب الإبادة بداية من عام 2023.

فيما جرى توثيق اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على مقدسات في القدس والضفة الغربية خلال السنوات الماضية.

كما أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي تسبب خلال عملياته الأخيرة في لبنان بأضرار لعدد من الكنائس، إضافة إلى مقتل كاهن رعية كنيسة "مار جاورجيوس" الخوري بيار الراعي.