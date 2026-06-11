بتمويل مغربي.. زفاف جماعي لـ40 من ذوي الإعاقة ومصابي غزة الشاب عبد الرحمن القاضي من ذوي الإعاقة الحركية للأناضول: مشاركتي في الزفاف الجماعي لحظة طال انتظارها

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

- غسان البوجي الذي فقد إحدى قدميه للأناضول: أعاد إليّ الأمل بعد أشهر من المعاناة

- خالد شيخ العيد المشرف على الحفل للأناضول: المبادرة تستهدف فئة من الشباب واجهت ظروفا استثنائية بسبب الإصابات أو الإعاقات

وسط أجواء من الفرح اختلطت بآثار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، نظمت جمعية خيرية بتمويل من الشعب المغربي في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، حفل زفاف جماعي لـ40 شابا من ذوي الإعاقة والمصابين، بينهم مبتورو أطراف.

ويأتي الحفل في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة جراء الحرب المستمرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في محاولة لإدخال الفرحة إلى قلوب المشاركين والتخفيف من الأعباء المالية التي تحول دون إتمام زواج كثير من الشباب.

** فرحة كبيرة

وقال عبد الرحمن القاضي، وهو شاب من ذوي الإعاقة الحركية وأحد المستفيدين من المبادرة، إن مشاركته في الزفاف الجماعي تمثل لحظة طال انتظارها بعد سنوات من الصعوبات.

وأضاف القاضي، للأناضول: "أنا مخطوب منذ سنوات طويلة، وكانت الظروف الاقتصادية والحرب من أكبر العوائق أمام إتمام الزواج. اليوم نشعر بفرحة كبيرة، ونأمل أن تكتمل حياتنا الزوجية على خير".

وأوضح أن المبادرة "لم تقتصر على تنظيم الحفل فقط، بل شملت مساعدات مالية وعينية تسهم في مساعدة العرسان على بدء حياتهم الجديدة".

وأشار القاضي، إلى أن تكاليف الزواج "أصبحت تفوق قدرة معظم الشباب في قطاع غزة، ما جعل مثل هذه المبادرات فرصة مهمة للكثيرين".

من جانبه، قال غسان البوجي، الذي فقد إحدى قدميه إثر إصابة خلال الحرب، إن الحفل "أعاد إليّ الأمل بعد أشهر من المعاناة".

وأضاف البوجي، للأناضول: "أصبت خلال الحرب وفقدت قدمي، كما فقدت منزلي واضطررت للنزوح. كنت أعتقد أن حلم الزواج أصبح بعيد المنال، لكن هذه المبادرة منحتني فرصة للبدء من جديد".

وتابع البوجي: "نشكر الشعب المغربي على دعمه ومساندته لنا في هذه الظروف الصعبة".

** نموذج للإرادة

بدوره قال خالد شيخ العيد، المشرف على الحفل، للأناضول، إن المبادرة "التي جاءت بتمويل من الشعب المغربي، تستهدف فئة من الشباب واجهت ظروفا استثنائية بسبب الإصابات أو الإعاقات، وتسعى إلى مساعدتهم على بناء مستقبلهم رغم التحديات".

وأضاف شيخ العيد، أن الحفل "شمل 40 عريسا، جرى تقديم مساعدات مالية لهم، إلى جانب طرود غذائية وحلويات وملابس ومستلزمات أخرى ساهمت في تخفيف أعباء الزواج".

وأوضح أن الهدف من المبادرة "يتجاوز الجانب المادي، ليبعث رسالة دعم معنوي للمصابين وذوي الإعاقة بأنهم جزء فاعل من المجتمع وقادرون على مواصلة حياتهم وتحقيق طموحاتهم".

وأشار شيخ العيد، إلى أن المشاركين في الحفل "يمثلون نموذجاً للإرادة والصمود، بعدما تجاوزوا آثار الإصابات والحرب وتمسكوا بحقهم في الحياة وتكوين أسر جديدة".

وتسببت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، في زيادة أعداد مبتوري الأيدي والأرجل بشكل غير مسبوق، حيث تم تسجيل نحو 6 آلاف حالة في منظومة "صحتي" التي أطلقتها وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة، وفق المتحدث باسم الأخيرة حسني مهنا.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 شهور، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 981 فلسطينيا وأصاب 3104 آخرين، حتى الأربعاء، وفق بيان لوزارة الصحة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.