الوطني الفلسطيني: تدمير الاحتلال لمستودع أدوية بغزة "جريمة حرب جديدة"

رام الله/ عوض الرجوب / الأناضول



قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السبت، إن تدمير الجيش الإسرائيلي لمستودع أدوية في مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة "جريمة حرب جديدة".

جاء ذلك وفق بيان لفتوح، عقب قصف إسرائيلي استهدف مستودع أدوية تابع لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال فتوح إن "تدمير قوات الاحتلال لمستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى جريمة حرب جديدة، تضاف إلى سجل الجرائم المنظمة، التي تستهدف المدنيين والبنية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأكد أن "هذه الجريمة تأتي في سياق القصف اليومي للمنازل المأهولة، وقتل الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير الأحياء السكنية، في سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي وخلق كارثة إنسانية متفاقمة".

وحذر من أن "حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو تتعمد إفشال ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة، بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية، عبر تصعيد العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم، فيما يواصل نتنياهو توظيف دماء الفلسطينيين ودمار غزة لخدمة بقائه السياسي وتحسين موقعه الانتخابي".

فتوح دعا "الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق، والمجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وحماية المدنيين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يتسبب بمزيد من الكوارث والمأساة اليومية".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن الجيش الإسرائيلي دمر مخزنين للأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية، وألحق أضرارا جسيمة باثنين آخرين، جراء قصف منشآت تخزين تابعة لمستشفى شهداء الأقصى.

وجاء القصف الإسرائيلي غداة إعلان كل من "مجلس السلام" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وقال المجلس إن حركة "حماس" وافقت على خريطة طريق مفصلة.

و"مجلس السلام" أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهي هياكل اعتمدها البيت الأبيض في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى "مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط)" و"قوة الاستقرار الدولية".

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 174 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

