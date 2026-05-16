القدس تحذر من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات قرب الأقصى

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، السبت، من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على نحو 20 عقارا قرب المسجد الأقصى، واعتبرته "تصعيدا استعماريا جديدا".

وقالت المحافظة، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية تستعد للمصادقة، الأحد، على مخطط يهدف إلى الاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، وتهجير السكان وإخلاء محال تجارية فلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني.

وأضافت أن المنطقة المستهدفة تضم ما بين 15 و20 عقارا فلسطينيا، بينها مبانٍ وأوقاف إسلامية تعود إلى العهود الأيوبي والمملوكي والعثماني.

وأوضحت أن "حي باب السلسلة يُعد من أهم الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى، واستهدافه يأتي ضمن محاولات فرض وقائع تهويدية داخل البلدة القديمة، وتفريغ محيط الأقصى من سكانه الفلسطينيين".

وأكدت أن المخطط يستند إلى توصية سابقة لوزير القدس والتراث الإسرائيلي المستقيل مئير بروش، وإلى قرار حكومي يعود إلى عام 1968، بذريعة "تعزيز السيطرة اليهودية والأمن".

واعتبرت المحافظة أن الخطوة تمثل "تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف قلب البلدة القديمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة على الممتلكات الفلسطينية التاريخية".

وخلال السنوات الأخيرة، صعّدت إسرائيل والجمعيات الاستيطانية عمليات الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في القدس الشرقية، لا سيما في البلدة القديمة وحيّي الشيخ جراح وسلوان، عبر أوامر إخلاء ودعاوى ملكية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص حل الدولتين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بشكل مكثف على تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المنشودة، فيما تزعم إسرائيل أن القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لها، وسط رفض دولي واسع.