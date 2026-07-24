القدس.. إصابة شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط

إسطنبول / الأناضول

أصيب شاب فلسطيني، مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوة إسرائيلية أطلقت الرصاص باتجاه شاب عند حاجز مخيم شعفاط.

وأضافت أن الشاب تعرض لإطلاق النار "أثناء وجوده عند الحاجز، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة إصابته أو هويته" دون إيراد تفاصيل عن مصيره.

بدورها نشرت محافظة القدس الفلسطينية مقطع فيديو قصير للحظة إطلاق النار على شاب يستقل دراجة.

في سياق متصل، ادعت القناة 12 العبرية، أن جنود حرس الحدود العاملين عند معبر شعفاط بمدينة القدس "لاحظوا شخصا يتصرف بشكل مريب لدى وصوله إلى المعبر".

بينما أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن "الجنود اشتبهوا في هذا الشخص - لم يعرف بعد - وأمروه بالامتثال للأوامر ولكنه لم يمتثل لهم"، وأنه "نتيجة لذلك، أطلق النار عليه في ساقه، وتم تنفيذ إجراءات القبض عليه، في وقت لم تسجل أي إصابات في صفوف قواتنا".

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة، كما لم تتوفر معلومات رسمية عن الوضع الصحي للمصاب.

من جهة أخرى، ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بير نبالا شمال غرب القدس وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال انتشاره في عدد من شوارعها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثامينهم، قرب مدينتي نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل 1182 فلسطينيا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرت الاثنين الماضي.