متحدث الحزب عمر تشليك قال إن عدوانية نتنياهو باتت تقوّض وتفسد سياسات جميع الدول التي تدافع عن السلام

العدالة والتنمية التركي: هدف نتنياهو الوحيد هو تدمير غزة بالكامل متحدث الحزب عمر تشليك قال إن عدوانية نتنياهو باتت تقوّض وتفسد سياسات جميع الدول التي تدافع عن السلام

أنقرة/ الأناضول

قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك إن الهدف الوحيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "تدمير غزة بالكامل".

جاء ذلك في تدوينة نشرها على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، ندد فيها بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأوضح تشليك أن "عدوانية نتنياهو باتت تقوّض وتفسد سياسات جميع الدول التي تدافع عن السلام".

وأضاف: "شبكة نتنياهو تواصل ارتكاب الجرائم، وهذه الشبكة التي تمارس الإبادة الجماعية قتلت مؤخرا أكثر من 30 مدنيا في غزة، واستهدفت منشآت صحية".

وذكر أن هذه الهجمات جاءت "مباشرة بعد التوصل إلى تفاهم بشأن خريطة طريق من شأنها ضمان تنفيذ خطة السلام في غزة".

وأشار إلى أن هذه الهجمات تُظهر مرة أخرى أن "شبكة نتنياهو تعتبر كل خطوة من شأنها تحقيق السلام عدوانا عليها".

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 73 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 174 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي أسفر عن مقتل 1250 فلسطينيا وإصابة 4110 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

والجمعة، أعلن "مجلس السلام" ورئيسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حركة "حماس" وافقت على خطة تتضمن خريطة طريق لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتشمل انسحابا إسرائيليا من غزة وتسليم سلاح الحركة.

وفي ذات اليوم، قالت "حماس" إن وقف إسرائيل قتل الفلسطينيين وإنهاء اعتداءاتها يمثلان المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ووضع إطار وجدول زمني للتفاهمات.

ومنذ الإعلان عن تفاهمات الجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 28 فلسطينيا، بينهم أطفال، وأصاب عشرات آخرين، في تصعيد رآه فلسطينيون محاولة لتعطيل التفاهمات.