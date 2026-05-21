بعد تسللهم إلى مسكن فلسطيني في خربة هريبة، بحسب الأهالي

الضفة.. مستوطنون يسرقون قطيع أغنام في مسافر يطا بعد تسللهم إلى مسكن فلسطيني في خربة هريبة، بحسب الأهالي

الخليل / قيس أبو سمرة / الأناضول

سرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الخميس، قطيعا من الأغنام بعد تسللهم إلى مسكن فلسطيني بمسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفق سكان محليين.

وقال المواطن محمد أبو علي، للأناضول، إن مستوطنين تسللوا فجرا إلى حظيرة المواشي التابعة لعائلته في خربة هريبة النبي بمسافر يطا، بعد أن اقتحموا المكان وقصوا أقفال الحظيرة.

وأضاف أن المستوطنين سرقوا ما بين 45 ـ 50 رأسا من الأغنام، إلى جانب أخذ كلاب كانت موجودة في المكان.

وأوضح أن العائلة تعتمد على تربية المواشي مصدر رزق أساسيا، قائلا: "هذه المواشي مصدر معيشتنا، ونحن عائلة كبيرة".

واتهم أبو علي المستوطنين بمحاولة تهجير الفلسطينيين من المنطقة، مشيرا إلى أن الاعتداءات تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال: "منذ نحو سنتين ونصف والمستوطنون يهاجموننا بشكل شبه يومي، وخلال الأسبوع الجاري ألقوا علينا الغاز المسيل للدموع".

وتابع: هدفهم ترحيلنا من هذه الأرض.

وتشهد مناطق مسافر يطا اعتداءات متكررة من مستوطنين، تشمل مهاجمة السكان وسرقة المواشي وتخريب الممتلكات، وسط تحذيرات فلسطينية من تصاعد محاولات تهجير التجمعات البدوية والزراعية في المنطقة.



يأتي ذلك في إطار اعتداءات متصاعدة ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) تنفيذ 1637 اعتداء خلال أبريل/ نيسان الماضي.

ويترافق ذلك مع تصعيد متواصل من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل اقتحامات واعتقالات وقتلا وتخريبا للممتلكات.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، منذ ذلك الحين، عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

