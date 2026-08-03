الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يصيبون فلسطينيين اثنين

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أُصيب، مساء الأحد، فلسطينيان، وتعرّضت عدة مناطق في الضفة الغربية لاقتحامات من المستوطنين الإسرائيليين، تخللها اعتداء على ممتلكات السكان.

وقالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن فلسطينيين اثنين أُصيبا جراء اعتداء مستوطن عليهما عند أطراف بلدة بيت أولا، شمال غرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وشمالي الضفة، ذكرت الإذاعة أن مستوطنين هاجموا منزلاً في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، ووضعوا أكواماً من النفايات أمامه، دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.

ووسط الضفة، ذكرت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين اقتحموا أطراف حي الطيرة في مدينة رام الله، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن مستوطنين اقتحموا قرية أبو انجيم، جنوب شرق بيت لحم (جنوب)، وتمركزوا في عدد من أحيائها وعلى الشارع الرئيسي، "الأمر الذي أثار حالة من الخوف بين الأهالي خشية تعرض منازلهم وممتلكاتهم لاعتداءات".

وأشارت الوكالة إلى تعرض منازل القرية ومركبات المواطنين للهجوم من قبل المستوطنين.

وحسب "وفا"، طالت اقتحامات المستوطنين أيضاً منطقة "غرابة" وأطراف قرى سِنجل وكفر مالك ودير جرير شمال شرق رام الله، والطيبة ويبرود شرق المدينة، وبيتللو غرب المدينة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت اعتداءات على الأشخاص والممتلكات والأراضي، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات فلسطينية.